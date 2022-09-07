Derik: DSG ve Uluslararası Koalisyon’dan ilk ortak tatbikat

ERBİL (K24)

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Medya Sorumlusu Ferhad Şami, Uluslararası Koalisyon güçleriyle birlikte Derik kentinin Koçerat bölgesine bağlı Teqil Beqil köyünde ortak askeri tatbikat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Açıklamaya göre saat 08.00’de başlayan tatbikata ABD ordusundan subay ve askerler de katıldı.

Tatbikatta TOW, RPG füzeleri, zırhlı araçlar ve ABD’ye ait keşif uçaklarının kullanıldığı belirtildi.

Ferhad Şami, söz konusu tatbikatın Derik bölgesinde gerçekleştirilen ilk ortak tatbikat olduğunu söyledi.

Basın açıklaması yapan ABD ordusunun Kuzeydoğu Suriye Zırhlı Birlik Komutanı ise, DSG ile gerçekleştirdikleri operasyonun DAİŞ mensuplarına yönelik olduğunu, tatbikatın ortak eylemler çerçevesinde yapıldığını vurguladı.

ABD’li komutan, “Bu ilçede DSG’yle ilk kez tatbikat yaptığımız için çok mutluyum ve bu son olmayacak. DAİŞ’e karşı mücadelede müttefikimiz DSG’yi desteklemeyi sürdüreceğiz. Bugünkü tatbikat iki taraf için de çok önemliydi” dedi.