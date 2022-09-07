Ukraynalı yetkililer doğruladı: Kırım’daki askeri üs Ukrayna füzeleriyle vuruldu

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Ukraynskaya Pravda sitesinde yer alan habere göre, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy, Ukrayna Parlamentosu Verhovnaya Rada’nın Ulusal Güvenlik Komitesi Birinci Yardımcısı Mihayil Zabrodskiy ile Ukrayna Devlet Haber Ajansı Ukrinform için makale kaleme aldı.

"2023’te askeri kampanyanın sağlanması için perspektifler: Ukrayna bakışı" konulu makalede, yetkililer Kırım’daki Rus üslerinin ağustosta Ukrayna füzeleriyle vurulduğunu doğruladı.

Makalede, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin fiziksel anlamda Kırım topraklarına yönelik başarılı çabalarının durumu değiştirebileceğini gösterdiğine işaret edilerek, "Bu yaklaşımın doğruluğuna ikna edici bir örnek, bu yıl Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin savaş halini fiziksel olarak işgal altındaki Kırım topraklarına taşıması oldu. Burada Saki havaalanı başta olmak üzere düşmanın Kırım’daki hava üslerine bir dizi başarılı füze saldırısından bahsediyoruz" ifadesine yer verildi.

Kırım'da 16 Ağustos tarihinde de patlama yaşanmış, çıkan iki yangın nedeniyle bölgeden 2 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

SAKİ HAVAALANI SALDIRISINDA KİM KİMİ SUÇLADI?

Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'daki Rus hava üssüne 9 Ağustos'ta düzenlenen saldırıda en az bir kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Saki hava üssündeki cephaneliğin havaya uçtuğunu açıkladı, ancak tesisin bombalanmadığını belirtmişti, Rus haber ajansı Tass da patlamanın "güvenlik hatası" gibi göründüğünü aktarmıştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımında alaycı bir ifadeyle "Ukrayna Savunma Bakanlığı işgalci birliklerin varlığının Ukrayna'nın Kırım topraklarında yüksek turist sezonuyla uyumlu olmadığını herkese hatırlatmak ister" diye yazmıştı, ancak sorumluluğu üstlenmemişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanı Mihail Podolyak patlamaların "partizan sabotajcıların" işi olabileceğini söylemişti.