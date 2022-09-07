Başbakan İngiliz askeri heyetini kabul etti

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere Savunma Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Danışmanı Mareşal Martin Sampson ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, Irak'taki genel durum ve Kürdistan Bölgesi ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkileri geliştirme yolları ele alındı.

İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu David Hunt’un da katıldığı görüşmede, Peşmerge Bakanlığı'ndaki reformlar, terör gruplarının tehditlerine karşı koyma ve Şengal Anlaşmasının uygulanmasının önemi değerlendirildi.