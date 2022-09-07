Neçirvan Barzani: Siyasi istikrar Irak’taki tüm tarafların asli görevi olmalı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Avrupa Birliği’nin (AB) Irak Büyükelçisi Ville Varjola ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Söz konusu görüşmede AB’nin Kürdistan Bölgesi ile Irak’taki programları ve çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

AB heyeti, Kürdistan Bölgesi ile Irak’taki faaliyetlerini hızlandırma niyetinde olduklarını ifade etti.

Neçirvan Barzani ise, AB’nin Kürdistan Bölgesi'nde Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'ni açma kararından duyduğu memnuniyeti belirtti.

Ayrıca görüşmede AB’nin Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki demokrasinin gelişimi için sürdürdüğü işbirliği ve yardımlarının önemi vurgulandı.

AB heyeti ve Neçirvan Barzani, Erbil-Bağdat arasındaki sorunları, Kürdistan Bölgesi’nin iç durumunu ve AB’nin Kürdistan Bölgesi’ndeki faaliyetlerini ele aldı.

Öte yandan AB heyeti, Neçirvan Barzani’nin Irak’taki sorunların diyalog ve karşılıklı anlayışla çözülmesi yönündeki girişimlerini takdir ettiklerini dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı da Irak’taki durumun karşılıklı anlayış ve ulusal sorumluluk duygusu olmadan çözülemeyeceğini belirterek, “Dolayısıyla Irak’ın tüm güçleri, parti ve bileşenleri siyasi istikrarı asli görevi olarak görmeli ve bu amaç için çalışmalıdır” dedi.