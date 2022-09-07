Başkan Barzani: Tüm Peşmerge güçleri Peşmerge Bakanlığı'nın liderliği altında olmalı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, İngiltere Savunma Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kıdemli Danışmanı Mareşal Martin Sampson ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, kıdemli İngiliz askeri danışman, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile dostluk ve ittifaka ve Kürdistan Peşmerge Güçleri ile destek ve koordinasyona bağlılığını yineledi.

Sampson, Peşmerge birliklerini Peşmerge Bakanlığı çatısı altında birleştirmeye çalışmaktaki rolü için Başkan Barzani'ye teşekkür etti.

İngiliz askeri yetkili, Kürdistan Bölgesi ve Peşmerge'nin hak ve yetkilerinin Irak savunma sistemi çerçevesinde korunması gerektiğini vurguladı.

Başkan Barzani ise, yeni İngiliz hükümetini göreve başlamasından dolayı tebrik ederek, İngiltere ve Uluslararası Koalisyon’a DAİŞ'e karşı mücadelede Kürdistan Peşmerge güçlerine destek verdikleri için teşekkür etti.

Peşmerge'nin Kürdistan halkının mücadelesindeki rolüne değinen Başkan Barzani, Peşmerge'nin inanarak Kürdistan halkının meşru davasını ve insani değerleri koruduğunu vurguladı.

Başkan Barzani, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformlara değinerek, Peşmerge Bakanlığı'nın tüm reformlarını desteklediğini bildirdi.

Peşmerge güçlerinin tek bir çatı altında toplanmasının önemine değinen Başkan Barzani, tüm Peşmerge güçlerinin Peşmerge Bakanlığı çatısı altında olması gerektiğini söyledi.