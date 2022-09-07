Fransa: Rıfat Esad’ın hapis cezası kesinleşti

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Le Figaro'nun haberine göre, Yargıtay, Paris Ceza Mahkemesinin Rıfat Esad’a 1996-2016 döneminde kamuya ait fonları kötüye kullandığı ve kara para akladığı gerekçesiyle verdiği 4 yıl hapis cezasını onayan Paris Temyiz Mahkemesinin kararına yapılan itirazı kabul etmedi.

Böylece Rıfat Esad’a verilen 4 yıl hapis cezası kesinleşmiş oldu.

Ayrıca mahkemenin aldığı karara göre amca Esad’ın zimmetine yasa dışı yollarla geçirdiği mal varlığının Suriye'ye iadesi gerekiyor.

Fransa, amca Esad’a, yaptığı hizmetlerden dolayı, 1986'da en yüksek devlet nişanı olan Legion d'Honneur vermişti.

Paris Ceza Mahkemesi, 17 Haziran 2020'de Esad’a 4 yıl hapis cezası vermiş, Esad’ın avukatı bu karara itiraz etmişti.

Paris Temyiz Mahkemesi de 9 Eylül 2021'de önceki mahkemenin kararını onayarak duruşmaya katılmayan Esad’ın, Fransa'daki mal varlıklarına el koyulması kararı almıştı.

Rıfat Esad, Suriye devlet fonlarını yasa dışı yollardan kullanarak emlak imparatorluğu kurmaktan da suçlu bulunmuştu.

Amca Esad’ın Fransa'daki mal varlığının 90 milyon avro değerinde olduğu kaydediliyor.

Suriye'de Esad rejimine yakınlığıyla bilinen Vatan Gazetesi 8 Ekim 2021'de yaptığı haberde amca Esad’ın 37 yıl aradan sonra Suriye'ye döndüğünü yazmıştı.

PARİS VE LYON'DA ÇOK SAYIDA LÜKS EMLAK SAHİBİ

Paris Savcılığı, 2016'da Rıfat Esad hakkında "kamuya ait fonları kötüye kullanma" ve "kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma açmıştı.

Fransa'da mali suçları araştıran Sherpa Derneği, amca Esad’ın on milyonlarca avroluk servetinin şaibeli olduğunu öne sürmüştü.

Rıfat Esad’ın Paris ve Lyon kentlerinin pahalı semtlerinde çok sayıda lüks emlak sahibi olduğu biliniyor.

Rıfat Esad, kardeşi Hafız Esad hükümeti döneminde 1982'deki Hama katliamınım kilit isimlerinden biri olarak tanınıyor.

Uluslararası Af Örgütüne göre, 10 bin ila 25 bin sivilin hayatını kaybettiği katliamdan, rejimin ikinci ismi ve dönemin Genelkurmay Başkanı Rıfat Esad sorumlu tutuluyor.

Hama'dan 2 yıl sonra ise Rıfat Esad, kardeşi Hafız Esad'ı devirmeye çalışmış ve Suriye'den sürülmüştü.

84 yaşındaki Esad’ın dönem dönem Paris, Londra ve İspanya'nın Marbella kentlerinde bulunduğu biliniyor.