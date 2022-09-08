Politika

Zelenskiy: Bu hafta Kharkiv bölgesinden güzel haberlerimiz var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kharkiv bölgesinde bazı yerlerin Rus güçlerinden geri alındığını belirterek, "Bu hafta Kharkiv bölgesinden güzel haberlerimiz var" dedi.
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dünya Volodimir Zelenskiy Ukrayna Rusya Kharkiv

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna askerlerine teşekkür eden Zelenskiy, "Bu hafta Kharkiv bölgesinden güzel haberler var" ifadesini kullandı.

Kharkiv'de alınan yerlere ilişkin bilgi vermeyen Zelenskiy, "Şimdi Ukrayna bayrağının geri döndüğü bu veya diğer yerleşim yerlerini adlandırmanın zamanı değil" dedi.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde, Ukrayna güçlerinin Kharkiv'de Rus güçlerine karşı saldırıya geçtiği ileri sürüldü.

Haberde, Kharkiv bölgesinde bulunan Nova Husarivka köyünde kaydedildiği söylenen ve Ukrayna güçlerinin eski Sovyetleri Birliği'ne ait bayrağı indirdiği anların yer aldığı görüntüler de paylaşıldı.

Ukrayna güçlerinin Kharkiv'in güneydoğusunda bulunan Volokhov Yar köyüne de girdiği iddia edildi.

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