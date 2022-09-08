Kürt sanatçı İsveç’te aday oldu

STOCKHOLM (K24)

Ünlü Kürt sanatçı Tara Resul, Stockholm Yüksek Mahkemesi'nde çalışmasının yanı sıra İsveç Sosyal Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinden biri olup Stockholm Kent Meclisi seçimleri için yarışıyor.

İsveç’in başkenti Stockholm'deki en ünlü mülteci yerleşim yeri olan Rinkeby, İsveç partilerinin seçim kampanyalarının odak noktası haline gelirken, Tara Resul ve Sosyal Demokrat Parti'den arkadaşları da söz konusu bölgede seçim çalışmalarını yürütüyor.

Tara, siyasette başarılı olmak için yerel mültecilerin oylarını kazanabileceği konusunda iyimser olan Resul K24’e yaptığı açıklamada, “Stockholm'de mahkemede çalışıyorum. Bilgilerime ihtiyacı olan her Kürt'e yardım edebildim. Bir Kürt kadını olarak evde işi olmayan Kürt kadınlarını çalışmaları için dışarı çıkarmaya çalıştım” dedi.

Stockholm'deki tüm sektörleri geliştirmek için projeleri olan Resul, aynı zamanda Kürt meselesine hizmet etmek istiyor.

Resul, “Amacım Stockholm'ü geliştirmek. Seçimi kazanırsak okulları, hastaneleri ve yaşlıların durumunu iyileştirmek için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Kendisine en sık sorulan sorunun ise sanatla uğraşırken niye siyasete atıldığıyla ilgili genellikle bir eleştiri olarak yönlendirildiğini kaydeden Resul, “Buna çok karşıyım, çünkü bir sanatçının daha iyi bir güzellik duyguya sahip olduğuna ve daha iyi hizmet edebileceğine inanıyorum. Amacım hizmet etmek, bu yüzden sanat ve siyaseti birleştirdim” dedi.