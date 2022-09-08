Son anket: Hangi partiler öne çıkıyor?

HABER MERKEZİ

Türkiye’de seçim yaklaşırken hem iktidar hem de muhalefet cephesi hareketlendi, kamuoyu araştırmaları da tarafların nabzını tutmaya devam ediyor.

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, 25 Ağustos - 1 Eylül arasında yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.

Anket 27 ilde 2 bin 403 kişiyle yapılan görüşmeler sonucunda hazırlandı.

Ankette katılımcılara ilk olarak “Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa kime oy verirdiniz?” sorusu yöneltildi.

Ankete göre kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle:

CHP yüzde 29,7

AK Parti yüzde 29,5

İYİ Parti yüzde 13,5

HDP yüzde 9,4

MHP yüzde 6,4

Zafer Partisi yüzde 3,4

Yeniden Refah Partisi yüzde 2

DEVA Partisi 1,7

Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,6

Saadet Partisi yüzde 0,8

Gelecek Partisi yüzde 0,3

Diğer yüzde 1,7

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Ankette ayrıca “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mi, parlamenter sistem mi?” sorusu yöneltildi ve şu yanıtlar alındı:

- Parlamenter sistem yüzde 64,9

-Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yüzde 29,1

-Bilmiyorum yüzde 6

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE ADAYLAR

“Önümüzdeki pazar cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mı muhalefet adayına mı oy verirsiniz?” sorusuna ise şu yanıtlar verildi:

- Muhalefet adayı yüzde 55,6

- Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33,3

- Kararsız yüzde 6,7

- Oy kullanmayacağım yüzde 4,4

İKİNCİ TUR

Diğer yandan katılımcılar “Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalsa oyunuzu kime verirdiniz?” sorusunu şöyle yanıtladı:

- Mansur Yavaş yüzde 59,3

- Ekrem İmamoğlu yüzde 52,1

- Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48,7