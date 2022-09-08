Yaşam

Mersin’deki orman yangını kontrol altına alındı

Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Silifke ilçesindeki bir mahalleye kadar yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
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Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor (Foto: AA)
Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor (Foto: AA)
türkiye Mersin orman yangını

HABER MERKEZİ

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Silifke'nin Hırmanlı Mahallesi'ne kadar yayıldı.

Mahallede farklı mevkilere sıçrayan yangın nedeniyle bir akaryakıt istasyonu, dinlenme tesisi ve bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.

Bölgede gece boyunca yer ekiplerinin yanı sıra gece görüş ve uçuş sistemli 3 helikopterle yangına müdahale edildi.

Yeşilovacık Mahallesi'ndeki farklı noktalara sıçrayan yangına sabah saatlerinde de hava ve yer ekiplerinin müdahalesi sonucu, yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya D-400 kara yolunda da tedbirler sürdürülüyor.

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda dün sabah henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına Mersin'in yanı sıra Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler destek vermişti. Yangın, akşam saatlerinde Silifke ilçesi Hırmanlı Mahallesi'ne yayılmıştı. İki ilçede etkili olan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 303 konut boşaltılmış, 790 kişi tahliye edilmişti. (Kaynak: AA)

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