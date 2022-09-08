Yunanistan Türkiye’yi NATO, AB ve BM'ye şikayet etti

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Yunanistan hükümeti NATO ve Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler'e (BM) birer mektup göndererek Türkiye'deki yetkililerin giderek saldırganlaşan söylemlerini resmi olarak kınamalarını istedi ve ikili ilişkilerdeki gerilimin Avrupa topraklarında ikinci bir açık çatışmaya tırmanabileceği uyarısında bulundu.

Associated Press ajansının haberinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın gönderdiği mektuplarda ülkesinin tarihi bölgesel rakibi ve NATO müttefiki olarak tanımladığı Türkiye'nin bu üç uluslararası organdan tarafından kınanmasını istedi.

Dendias Ukrayna'ya atıfta bulunarak "Bu zamanında yapılmazsa ya da durumun ciddiyeti göz ardı edilirse kıtamızın bazı bölgelerinde gelişmekte olan duruma benzer bir duruma şahit olma riskiyle karşı karşıyayız" dedi.

"TÜRKİYE'NİN TAVRI BÖLGEDE VE NATO İÇİNDE İSTİKRARI BOZABİLECEK BİR FAKTÖR"

NATO Genel Sekreteri Jen Stoltenberg, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hitaben yazılan mektuplarda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz” sözlerine atıfta bulunarak "Türk lider anlaşılan gelecekteki saldırganlığa şimdiden hazır olduklarını göstermeyi seçti ve daha önemlisi bunu makul bir eylem olarak görüyor" denildi.

Dendias, pazartesi ve salı günün tarihlerini taşıyan mektuplarda "Gerçek boyutu görülmez ve uluslararası toplum tarafından uygun şekilde ele alınmazsa bu Türk tavrı bölgemizde istikrarı bozma riskini taşıyabilir ve kestirilmesi ağır sonuçlara neden olabilir" diye yazdı.

Dendias, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e hitaben yazdığı mektupta ayrıca "Türk tavrı NATO'nun birliği ve uyumunu bozabilecek, kriz zamanında ittifakın güney kanadını zayıflatabilecek bir faktör" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ

Erdoğan, hafta sonu Samsun'da katıldığı Teknofest 2022 etkinliğindeki konuşmasında "Ey Yunan, bak tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var, İzmir'i unutma" ve "Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlere tepki veren Dendias, "Provokatif açıklamalarıyla NATO'daki uyumu bozanın kim olduğu konusunda müttefiklerimizi derhal bilgilendireceğiz" demiş, AB de Erdoğan’ın Yunanistan ile ilgili açıklamalarını “düşmanca” olarak niteleyerek “derin endişe” duyduğunu belirtmişti.

Öte yandan Türkiye'nin NATO, AB ve BM'ye hitaben Yunanistan'ı şikayet ettiği mektuplara Yunanistan dün "gerçekliği çarpıtma abidesi" ifadeleriyle tepki vermişti.

AP'nin haberinde her iki ülkenin de önümüzdeki yıl seçime gideceğine dikkat çekildi.