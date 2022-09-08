Politika

Austin açıkladı: ABD’den Ukrayna’ya 675 milyon dolarlık askeri yardım

ABD Savunma Bakanı Austin, ülkesinin Ukrayna’ya 675 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım sağlayacağını duyurdu.
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Lloyd Austin (Foto: AFP)
Lloyd Austin (Foto: AFP)
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HABER MERKEZİ

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nde NATO müttefikleri ülkelerden üst düzey yetkililerle katılacağı toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, müttefiklerin Ukrayna’ya sağladığı askeri desteğin savaş alanında sonuç verdiğini söyledi.

Austin, Başkan Joe Biden'ın Çarşamba günü ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı 675 milyon dolar değerindeki son yardım dilimini onayladığını da sözlerine ekledi.

Ukrayna kuvvetlerinin ülkenin güneyinde karşı saldırıya başladığını hatırlatan Austin, “Artık ortak çabalarımızın başarısını savaş alanında görüyoruz” dedi.

"Büyük güçlerin sınırları zorla çiğnediği bir dünyada yaşamayı reddettiğimiz için buradayız" diyen Austin, savaşın yüzünün değiştiğini ve bununla birlikte temas grubunun misyonunun da değiştiğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in Danışmanı Oleksiy Aristoviç dün yaptığı açıklamada, “Ukrayna ordusu dün ülkenin doğu ve güneyindeki Rus mevzilerine karşı iki karşı saldırı başlattı” diye konuştu.

Aristoviç, Ukrayna güçlerinin Rus güçlerini baskı altına aldığı da sözlerine ekledi.

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