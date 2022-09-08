Erdoğan: Putin haklı, tahıl fakir değil zengin ülkelere gidiyor

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile bir araya geldi. İki lider görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Ukrayna’dan tahıl sevkiyatıyla ilgili şunları söyledi:

"Tahıl sevkiyatında şu an itibarıyla Rusya tarafından bir sevkiyat yok. Putin'in haklı olduğu bir konu var. Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar zengin ülkelere gidiyor. Fakir ülkelere gitmiyor. Ana teması fakir ülkelere tahıl sevkiyatını sürdürmektir. Rusya'ya yaptırımlar sürerken yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Putin'i rahatsız ediyor.

Biz de Rusya'dan tahıl sevkiyatının başlamasını istiyoruz. Semerkant'ta Sayın Putin ile bu konuları görüşeceğiz."

Erdoğan ayrıca Hırvatistan’la ilgili, "Ticaret hacmimiz geçen sene güçlü bir toparlanma göstererek salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon doları yakaladı" dedi.

"Türkiye Balkanlarda yaşanan gelişmeleri yakından izlemekte" diyen Erdoğan, "Güney Doğu Avrupa'nın barış ve istikrarının korunması için atılması gereken adımlar konusunda istişarelerde bulunduk. Türkiye ve Hırvatistan olarak birlikte yapabileceğimiz konuları konuştuk" şeklinde konuştu.