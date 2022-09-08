HDP: Akşener’in ülkeye vadettiği tek şey 90’ların karanlığıdır

ANKARA (K24)

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Sözcüsü Ebru Günay, partisinin genel merkezinde haftalık olağan basın toplantısını düzenledi.

“Meral Akşener veya onun sözcülerinin işi HDP’ye konum belirlemek değil” ifadelerini kullanan HDP’li Günay, “Bir kere halk; seni Mehmet Ağar ve Tansu Çiller ile çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor. Hiç merak etme, senin bu ülkeye vaat ettiğin tek şey 90’ların karanlığıdır” dedi.

Günay, sözlerine şöyle devam etti:

“Hiçbir HDP’li zaten senin olduğun masaya gelmez, hatta oturduğun kıraathanede çay içmez. Defalarca söyledik, yine söyleyelim. HDP’nin masası ve ittifakı bellidir. Bizim birlikteliğimiz Emek ve Özgürlük İttifakıdır. Bu ittifak gerçekten demokratik değişimi, dönüşümü isteyen gerçek muhaliflerin tek adresidir. Seçimleri önemsiz görmüyoruz ama seçim gününe ve adaylık tartışmalarına odaklanarak değil, mücadele ittifakını büyüterek.”

“AKP-MHP İKTİDARINA GERÇEKTEN KİMSENİN TAHAMMÜLÜ KALMADI”

“Türkiye’nin kader seçimlerine” az bir zaman kaldığını, “ekonomik, siyasal ve toplumsal krizlerin ortasında debelenen bir ülke gerçekliği” ile karşı karşıya olunduğunu belirten HDP’li Günay, “Her geçen gün daha fazla çürüyen, kokuşmuş AKP-MHP iktidarına gerçekten kimsenin tahammülü kalmadı. Önümüzdeki seçimler sonucunda ya bu krizler derinleşecek ve altından kalkılması çok zor karanlık bir geleceğe; ağır bir faşizme kapı aralanacak ya da eğer muhalefet sorumlu davranırsa gerçekten değişimin başlayacağı demokratik bir Türkiye’nin kapısı aralanacak” ifadelerini kullandı.

Günay, “Bu yönüyle önümüzdeki seçimler, tüm kesimler ve ittifaklar için bir varlık yokluk savaşına dönüşmüş durumda” diyerek, şöyle konuştu:

“Evet, tartışmasız olarak bu seçimler, Türkiye’nin demokrasi sınavı olacak. Halk bu sınavı vermek, yeni bir Türkiye’ye uyanmak isterken, öyle anlaşılıyor ki, sorumsuz ve haddini aşan açıklamalarıyla bazı siyasetçiler bu kâbusu sürdürme peşinde. Cumhur İttifakı, ittihatçı ve maceracı iç ve dış politikayla, mafya ve karanlık güçlerle ittifak halinde ülkeyi uçurumun eşiğine getirmiş durumda. Adım adım inşa ettikleri faşizmi, tek adam rejimini kalıcı hale getirmek istiyorlar. Demokratik değişimin yaşanmaması için her türlü kirli siyaseti makul görüyor, muhalif kesimlerin gücünü kırmak için devletin tüm zor aygıtlarını hukuk dışı kullanmaktan çekinmiyorlar.”

“MESELE SADECE ERDOĞAN’IN GİTMESİ VEYA KALMASI DEĞİLDİR”

Öte yandan Günay, şunları kaydetti:

“Böylesi tehlikeli bir süreçte üzülerek ifade etmek istiyorum ki, seçim hesaplarından başka bir şeyin derdine düşmeyen Millet İttifakı ise makyajcı ve restorasyoncu bir siyasetle günü kurtarmanın derdine düşmüş durumda. Adaylık tartışmalarına sıkışmış durumdalar ve sanki tek önemli olan sandık günüymüş gibi seçim sonrasına dair hiçbir plan ve proje geliştirmiyorlar. ‘Kime hangi bakanlık verilecek, kim masada olsun, kim olmasın, aday kim olsun’ gibi kısır tartışmaları sürdüren, seçim sonrasına dair hiçbir şey söylemeyen bir siyasi hattın, ittifakın içinde zaten biz olmayız, olamayız. Hep söyledik, bir daha söyleyelim. Mesele sadece Erdoğan’ın gitmesi veya kalması değildir. Mesele yerine gelecek olanın Türkiye’yi demokratik ilkelerle yönetip yönetmeyeceğidir. O yüzden en başından beri kişileri değil, ilkeleri konuşalım diyoruz.”

“HİÇBİR PARTİYLE BAKANLIK PAZARLIĞI YAPMADIK, YAPMAYIZ”

CHP Milletvekili Gürsel Tekin’in HDP’ye ilişkin açıklamasının ardından başlayan tartışmalara da değinen HDP Sözcüsü Günay, sözlerine şöyle devam etti:

“Bunlar üzerinde kafa yormak gerekirken, şimdi son günlerde tartışılan bazı konulara açıklık getirmek istiyorum. Hiçbir partiyle bakanlık pazarlığı yapmadık, yapmayız. Seçimlerde alacağımız oylarla halkımız bizi görmek istediği yerde görecektir. Yönetim ehliyetimizi bize birileri değil, halk verecek zaten. Bizi yönetime halk getirecek ve biz de halkımızın taleplerine göre, çok da güzel yöneteceğiz. Hangi masada oturduğumuz biliniyor. Sanki HDP Millet İttifakında yer almak istiyormuş gibi algı üretmek bu ülkeye hiçbir şey kazandırmaz. Biz geçen sene açıkladığımız deklarasyonla tutumumuzu ve ilkelerimizi ortaya koyduk. Ne Cumhur İttifakının ne Millet İttifakının içindeyiz ne de bu ittifakları destekleriz. Bizim böyle bir derdimiz olmadı, olamaz.”

“TASVİP ETMEYECEĞİMİZ BİR ADAYA ASLA DESTEK VERMEYECEĞİZ”

Ayrıca kurulan ittifaklar hakkında da konuşan Günay, şunları belirtti:

“Emek ve Özgürlük İttifakı dahil en geniş Demokrasi İttifakıyla seçimlere gireceğiz. Hiç merak etmeyin bizim ne aday ne de tercih yapma sorunumuz var. Türkiye’nin en geniş kesimlerine hitap edecek isimler üzerinde şimdiden tartışmaya başladık. Bu kadar açık konuşuyoruz. Bizim tasvip etmeyeceğimiz bir adaya asla destek vermeyeceğimizi tekrar belirtmek isteriz. Bunun iyi bilinmesi gerekiyor. Bir ülkenin geleceği söz konusuysa, Türkiye’nin üçüncü büyük partisine, alacağı oy yüzde 20’lere yakın olan bir partiye karşı, bir şey söylerken herkes sözünü ölçüp biçmeli. Siyasi istikbali için Saray etrafında tur atanların insafına bırakılamayacak kadar kritik bir süreçten geçiyoruz. Kimsenin kayyım rolüyle Türkiye’nin geleceğini karartmaya hakkı yok. Herkesin sorumlu davranarak siyaset yapması, haddini hududunu bilmesi gerekir. Tarihe hesap vermeleri gereken onlar olur, bu işin bedeli ağır olur.”