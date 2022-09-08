Politika

Kobani’de mayın patlaması: 1 çocuk öldü, 3’ü yaralandı

Rojava’nın Kobani kentine bağlı İdaq köyünde, savaştan kalma mayının patlaması sonucu 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 çocuğun da yaralandığı bildirildi.
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kürdistan Rojava Kobani Mayın patlaması SOHR

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Kobani’nin İdaq köyünde savaştan kalma mayının patladığını açıkladı.

SOHR, patlama sonucu 1 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 çocuğun da yaralandığını kaydetti.

Öte yandan SOHR’un istatistiklerine göre bu yılın başından beri Suriye genelinde kara mayınları, bombalar ve savaştan kalma silahların patlaması sonucu 185 kişi hayatını kaybetti, 258 kişi de yaralandı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre ise Suriye en çok kara mayınlarında ve bombalı saldırılarda kayıp veren ülkelerden biri.

Buna göre 2016-2021 yılları arasında her 10 dakikada bir mayın patlaması meydana geldi.

Kızılhaç’a göre ise iç savaşın başladığı 2011’den bugüne 12 bin kişi mayın patlaması ya da bombalı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

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