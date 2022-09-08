Yaşam

Erbil Asayişi, anne ve kardeşlerinin kafasını kesen 2 Iraklıyı yakaladı

Anneleri ile erkek kardeşlerini kafalarını keserek öldüren ve Türkiye’ye kaçmaya çalışan iki Iraklı kız kardeş, Erbil Asayişi tarafından yakalandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Cinayet zanlısı kız kardeşler
Cinayet zanlısı kız kardeşler
kürdistan Irak cinayet Erbil Asayişi

ERBİL (K24)

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde iki kız kardeş Tikrit’te, anne ve erkek kardeşlerini kafalarını keserek öldürdükten sonra kaçtı. Irak hükümeti, Türkiye’ye kaçmaya çalışan iki zanlının yakalanması için Kürdistan Bölgesi’nden yardım istedi.

K24’e konuşan Erbil Asayişi’nden bir kaynak, İçişleri Bakanı’nın talimatı üzerine harekete geçtiklerini ve Duhok Asayişi’nin de yardımıyla iki zanlıyı Duhok vilayeti sınırlarında yakaladıklarını söyledi.

Kız kardeşlerden biri ifadesinde, “Kız kardeşimle evimizin mutfağında yemek yiyorduk, sonra kız kardeşim kerpetenle annemin kafasına vurarak, ‘Bugün benim ellerimle son nefesini vereceksin’ dedi. Sonra erkek kardeşim geldi, ‘İkisini de öldüreceğiz’ dedi” diye anlattı.

Tikrit’te yaşanan olay Irak genelinde yankı uyandırmış, kent sakinleri zanlıların ölü ya da sağ olarak en kısa zaman ele geçirilmesini talep etmişti.

Irak güvenlik güçlerinin yaptığı araştırma neticesinde zanlıların kenti terk ettiği belirlenmişti.

Cinayetin detayları yakında Kurdistan24’te yayımlanan “Şwênpence” programında paylaşılacak.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv