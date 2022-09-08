Erbil Asayişi, anne ve kardeşlerinin kafasını kesen 2 Iraklıyı yakaladı

ERBİL (K24)

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde iki kız kardeş Tikrit’te, anne ve erkek kardeşlerini kafalarını keserek öldürdükten sonra kaçtı. Irak hükümeti, Türkiye’ye kaçmaya çalışan iki zanlının yakalanması için Kürdistan Bölgesi’nden yardım istedi.

K24’e konuşan Erbil Asayişi’nden bir kaynak, İçişleri Bakanı’nın talimatı üzerine harekete geçtiklerini ve Duhok Asayişi’nin de yardımıyla iki zanlıyı Duhok vilayeti sınırlarında yakaladıklarını söyledi.

Kız kardeşlerden biri ifadesinde, “Kız kardeşimle evimizin mutfağında yemek yiyorduk, sonra kız kardeşim kerpetenle annemin kafasına vurarak, ‘Bugün benim ellerimle son nefesini vereceksin’ dedi. Sonra erkek kardeşim geldi, ‘İkisini de öldüreceğiz’ dedi” diye anlattı.

Tikrit’te yaşanan olay Irak genelinde yankı uyandırmış, kent sakinleri zanlıların ölü ya da sağ olarak en kısa zaman ele geçirilmesini talep etmişti.

Irak güvenlik güçlerinin yaptığı araştırma neticesinde zanlıların kenti terk ettiği belirlenmişti.

Cinayetin detayları yakında Kurdistan24’te yayımlanan “Şwênpence” programında paylaşılacak.