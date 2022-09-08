ABD Dışişleri Bakanı’ndan Kiev’e sürpriz ziyaret

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısından bu yana Kiev’e ikinci ziyaretini gerçekleştirdi.

AFP’nin haberine göre ziyaret daha önce planlanmamıştı.

AFP’ye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir ABD'li yetkili, “Dışişleri Bakanı, bu ziyareti gerçekleştirmeyi çok istiyordu, çünkü bu Ukrayna için çok önemli bir an” ifadelerini kullandı.

Blinken’e eşlik eden yetkili, “Ukrayna’ya sağladığımız güvenlik yardımlarının tamamı ülkenin saldırılar karşısında başarılı olmasına yardımcı oluyor” dedi.

Ukrayna’daki gelişmelerle ilgili sabah saatlerinde açıklama yapan Blinken, "Başkan Putin ve Kremlin'in bu sistematik ihlalleri cezasız kalmayacak. Bu vahşetlerin faillerinden hesap soruyoruz. ABD ve ortaklarımız sessiz kalmayacak. Ukrayna ve vatandaşları adaleti hak ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Blinken, paylaşımında, Rusya'nın Ukraynalıları alıkoyarak farklı bölgelerde toplama kamplarına götürdüğünü anlatan bir görüntüye de yer vermişti.

AUSTIN AÇIKLADI: ABD’DEN UKRAYNA’YA 675 MİLYON DOLARLIK ASKERİ YARDIM

Ayrıca ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nde NATO müttefikleri ülkelerden üst düzey yetkililerle katılacağı toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, müttefiklerin Ukrayna’ya sağladığı askeri desteğin savaş alanında sonuç verdiğini söyledi.

Austin, Başkan Joe Biden'ın Çarşamba günü ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı 675 milyon dolar değerindeki son yardım dilimini onayladığını da sözlerine ekledi.

Ukrayna kuvvetlerinin ülkenin güneyinde karşı saldırıya başladığını hatırlatan Austin, “Artık ortak çabalarımızın başarısını savaş alanında görüyoruz” dedi.

"Büyük güçlerin sınırları zorla çiğnediği bir dünyada yaşamayı reddettiğimiz için buradayız" diyen Austin, savaşın yüzünün değiştiğini ve bununla birlikte temas grubunun misyonunun da değiştiğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in Danışmanı Oleksiy Aristoviç dün yaptığı açıklamada, “Ukrayna ordusu dün ülkenin doğu ve güneyindeki Rus mevzilerine karşı iki karşı saldırı başlattı” diye konuştu.

Aristoviç, Ukrayna güçlerinin Rus güçlerini baskı altına aldığı da sözlerine ekledi.