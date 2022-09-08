Sadr'dan Kürtler ve Sünnilere çağrı

ERBİL (K24)

Irak’ta siyasi kriz devam ederken, ülkenin önemli taraflarından biri olan Sadr Hareketi yeni bir açıklamada bulundu.

“Sadr’ın Bakanı” olarak bilinen Salih Muhammed, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Sadr blokunun parlamentoya geri dönmeyeceğini vurgulayarak “Müttefiklerimiz, Sadr Hareketi olmadan da parlamentoyu feshedebilir” dedi.

Salih Muhammed “Eğer çözüm parlamentoya dönüş ise, bu karar müttefiklerimiz Kürtler ve Sünniler tarafından onaylanmalı. Eğer çözüm bu ise ki ben bunun çözüm olacağına inanmıyorum” ifadelerini kullandı.

Muhammed “Sadece müttefiklerimiz Kürtler, Sünniler ve bağımsızların çekilmesi ile parlamento meşruiyetini kaybeder ve kendini fesheder” dedi.

Sadr Hareketi yetkilisi, koalisyon hükümetine katılmayacaklarını da yineledi.