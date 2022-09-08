Politika

Rus savaş uçaklarından İdlib’de bombardıman: 7 ölü, 15 yaralı

Rus savaş uçaklarının Suriye’nin İdlib kentinde düzenlediği bombardımanda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.
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suriye Rusya Suriye İdlib bombardıman

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Rus savaş uçaklarının Suriye’nin İdlib kentinde düzenlediği bombardımanda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFP’ye konuşan SOHR Direktörü Rami Abdurrahman Rusya’nın Suriye’nin kuzeyindeki İdlib kentini bombaladığını söyledi.

Rus savaş uçaklarının kentin farklı mahallelerini hedef aldığını belirten Rami Abdurrahman, hayatını kaybedenlerden 4’ünün sivil olduğunu belirtti.

Abdurrahman, yaralıların kimliklerinin tespit edilemediğini ifade etti.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturulmuştu.

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