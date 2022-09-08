Afrinli Kürtlerden Filistin'in Erbil Başkonsolosu’na protesto mektubu

ERBİL (K24)

Geçtiğimiz günlerde Filistinlilere ait Wafaa Al-Mohseni Derneği (İhsan ve Vefa), Arapların Afrin’e yerleşmesi için yaptıkları konutların birinci aşamasının bitirdiklerini açıklamıştı.

Bunun üzerine Afrin Kürtlerinden oluşan bir heyet, Erbil'deki Filistin Konsolosu Nazmi Hizuri'yi ziyaret ederek kendisine Filistin derneklerinin Afrin bölgesinde Araplar için konut yapmasına protesto eden bir mektup verdi.

Mektupta, Afrin’in Mart 2018 yılında beri Türkiye ve silahlı grupların kontrolünde olduğu belirtilerek, Suriye’nin başka yerlerinden insanların bölgeye yerleştirildiği ve Afrin’in demografisinin değiştirildiği kaydedildi.

Afrin Kürtleri heyeti, Filistin Konsolosu'na yazdıkları mektupta, Kürtlerin yerinden edilmesinden sonra yerlerine Arap ve Türkmenlerin yerleştirildiğini ve son olarak, işgalden önce halkının %95'inin Kürt olan Afrin'i Araplaştırmak amacıyla Filistinli göçmenlerin yerleştirildiği dile getirildi.

Mektupta, Filistinli yetkililerin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Filistin adına başkalarına hizmet eden bu kurumların çalışmalarına son vermesi istendi ve “Bu, Filistin davasını savunmak için canını ve malını veren Kürt halkının çıkarlarına aykırıdır” denildi.

Geçtiğimiz günlerde Filistinlilere ait İstanbul merkezli Wafaa Al-Mohseni derneği (İhsan ve Vefa), Arapların Afrin’e yerleşmesi için yaptıkları konutların birinci aşamasının bittiğini açıklamıştı.

Filistin’e ait bu dernek, inşa ettiği 34 konut Suriye ve Filistinli Araplara teslim ettiği biliniyor.

Derneğin Umman halkının desteğiyle Afrin’de içinde okul, cami ve dükkanların olduğu 250 yeni konutun ikinci aşama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Afrin’in 18 Mart 2018'de Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne girmesinden sonra Afrin’den 100 binden fazla kişi başka bölgelere göç ettirildi.