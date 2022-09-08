Başbakan Mesrur Barzani AB heyetiyle Irak ve Suriye’nin durumunu görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, AB Irak Büyükelçisi Ville Varjola ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

AB Suriye Temsilcisi ve AB Irak Temsilcisinin de yer aldığı görüşmede, Irak ve Suriye’deki durumu yanı sıra AB-Kürdistan Bölgesi ilişkilerinin geliştirilmesi ele alındı.

AB’nin Irak ve Suriye’deki çalışmalarıyla ilgili Başbakan Mesrur Barzani’ye bir sunum yapan AB Irak Büyükelçisi Ville Varjola, Kürdistan Bölgesi’nde hükümetin reform projesi ve devam eden imar çalışmalarını övgüyle söz etti.

AB Suriye Temsilcisi ise Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Suriyeli sığınmacılara yönelik insani yardımlarından dolayı Başbakan’a teşekkür etti.

Başbakan ise Avrupa ülkeleriyle Kürdistan Bölgesi arasındaki dostane ve güçlü ilişkilere vurgu yaparak, ilişkilerin tüm alanlarda daha geliştirilmesi yönündeki isteğini dile getirdi

Hükümetin parlamento seçimlerinin en kısa zamanda yapılmasına yönelik desteğini ifade eden Başbakan, hükümetin bu konuda her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.