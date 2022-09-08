Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe'nin ölümünün ardından Prens Charles, İngiltere Kralı oldu.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe'nin öğleden sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Açıklamada, "Kraliçe, bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde öldü" denildi.

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in ölüm haberi akşam saatlerinde "Londra köprüsü yıkıldı" parolasıyla duyuruldu. Kraliçe'nin ölümü nedeniyle Buckingham Sarayı'nda bayraklar yarıya indirildi.

Kraliçe'nin naaşının yarın başket Londra'ya götürüleceği belirtildi.

Yaklaşık bir asra tanıklık eden Kraliçe, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı oldu.

Dünya çapında ise Fransa Kralı 14. Louis'den sonra geliyordu. 1952 yılında tahta çıkan Elizabeth, 14 Amerikan Başkanı, 15 İngiltere Başbakanı gördü. En son Salı günü Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Liz Truss'a hükümet kurma görevini vermişti.

21 Nisan 1926'da Londra'nın Mayfair semtinde Bruton Sokağı'ndaki 17 numaralı dairede dünyaya gelen Elizabeth, 6 Şubat 1952'de babasının ölümü üzerine kraliçe olmuş, 2 Haziran 1953'te resmi törenle taç giymişti.