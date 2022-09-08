Politika

Peşmerge’den operasyon: DAİŞ’e ait 36 sığınak bulundu

Peşmerge Güçleri’nin Qereçox Dağı’nda düzenlediği operasyonda terör örgütü DAİŞ’in sığınak olarak kullandığı ait 36 mağara bulunduğu bildirildi.
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kürdistan Peşmerge Güçleri Qereçox Dağı DAİŞ operasyon

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Mahmur-Gwer Cephesi Komutanı Sirwan Barzani, Peşmerge Güçleri’nin Qereçox Dağı’nda terör örgütü DAİŞ’e yönelik düzenlediği operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sirwan Barzani 2 günde DAİŞ mensuplarının sığınak olarak kullandığı ait 36 mağara bulunduğu belirtti.

DAİŞ’e ait birçok silah, mühimmat ve patlayıcı maddeye el konulduğu bilgisini veren Sirwan Barzani, “Peşmerge Güçleri operasyonda başarılı sonuçlar elde etti” dedi.

16 Ekim 2017’den sonra Peşmerge Güçleri’nin bölgeden çekilmesi ve yaşanan güvenlik boşluğunu fırsat bilen DAİŞ, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde saldırılarını arttırdı.

Güvenlik boşluğu sorununun çözülmesi için Peşmerge Bakanlığı ile Irak Savunma Bakanlığı arasında görüşmeler devam ediyor.

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