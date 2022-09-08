Neçirvan Barzani’den Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in yaşamını yitirmesi dolayısıyla Twitter’da bir taziye mesajı yayımladı.

Kraliçe’nin yaşamını yitirmesinden dolayı üzgün olduğunu belirten Neçirvan Barzani, “Bu zor zamanda dualarım Kraliyet ailesi ve Britanya halkı için” ifadelerini kullandı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe'nin ölümünün ardından Prens Charles, İngiltere Kralı oldu.

Başbakan Liz Truss, Başbakanlık Konutu önünde yaptığı açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün hem İngiltere'de hem de dünyada şok etkisi yarattığını söyledi.

Truss, "Kraliçe 2. Elizabeth modern Britanya'nın üzerine inşa edildiği bir kaya gibiydi. Britanya bugün büyük bir ülkeyse, onun sayesindedir" diye konuştu.

Kraliyet Ailesi, Buckingham Sarayı'nın Kraliçe'nin sağlık durumunun endişe verici olduğu yönündeki açıklamasının ardından İskoçya'daki Balmoral Çiftliği'nde toplanmaya başlamıştı.

Kraliçe 2. Elizabeth 1952 yılında tahta geçti ve hüküm sürdüğü 70 yıl boyunca büyük sosyal değişimlere tanık oldu.

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle, en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles Birleşik Krallık'ın yeni kralı ve devlet başkanı oldu.

Buckingham Sarayı'nın açıklamasında Kral 3. Charles ve eşinin bu gece Balmoral'da kalacakları, yarın Londra'ya dönecekleri ifade edildi.