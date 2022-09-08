Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından dünya liderlerinden mesaj

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 96 yaşında hayata gözlerini yumduktan hemen sonra bir çok lider mesaj yayımladı.

Yayınlanan mesajlar şöyle:

Joe Biden: Kraliçe bir hükümdardan çok daha fazlasıydı, bir dönemi tanımladı. Kral Charles liderliğindeki britanya ile yakın dostluğumuzu sürdüreceğiz.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy: Ukrayna halkı adına en içten başsağlığı dileklerimizi sunuyorum.

İtalya Başbakanı Draghi: Son 70 yılda dünya tarihindeki büyük oyunculardan biriydi.

Boris Johnson: Herkes çok derin ve kişisel bir kayıp hissi yaşıyor, belki beklediğimizden bile fazla.

Ürdün Kralı 2. Abdullah: Ürdün majesteleri 2. Elizabeth için yas tutuyor.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel: Modern dünyada kalıcı değerlerin kıymetini gösteren bir liderdi.

Almanya Başbakanı Scholz: Kraliçe'nin yasını tutuyoruz, o'nu ve harika espri anlayışını özleyeceğiz.

Hollanda Kralı Willem-Alexander: Kraliçe'yi derin bir saygı ve sevgi ile hatırlayacağız, uzun yaşamını Britanya halkına hizmete adadı.

Kanada Başbakanı Trudeau: Kraliçe dünyada en sevdiğim insanlardan biriydi onu çok özleyeceğim.

Beyaz Saray: Düşüncelerimiz ve yüreğimiz Kraliçe'nin ailesi ve İngiltere halkının yanında.

Kral Charles: Sevgili annemin ölümü benim için çok üzücü bir andır. Kraliçe'nin ölümü ülkede, ülkeler topluluğunda ve dünyanın birçok halkı tarafından hissedilecek. Yas ve değişim döneminde ailem ve ben, Kraliçe'ye duyulan sevgi ve saygı ile avunacağız.

İsrail Başbakanı Yair Lapid: İsrail halkı adına başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Kraliçe ardında benzersiz bir liderlik ve hizmet mirası bıraktı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani: Bu zor zamanda dualarım Kraliyet ailesi ve Britanya halkı için.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümünün kendisini derinden üzdüğünü söyledi.