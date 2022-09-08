Politika

CENTCOM Komutanı’ndan Peşmerge Güçleri’ne övgü

ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla, Başkan Barzani komutanlığındaki Peşmerge Güçleri’ni DAİŞ’i yenilgiye uğratmasından övgüyle bahsetti.
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kürdistan CENTCOM peşmerge Mesrur Barzani

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla ile bir araya geldi.

Uluslararası Koalisyon’un Irak ve Suriye’deki güçlerinin yeni komutanı General Matthew McFarlane’nin hazır bulunduğu görüşmede Irak’taki gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Başkan Barzani komutanlığındaki Peşmerge Güçleri’ni DAİŞ’i yenilgiye uğratmasından övgüyle bahseden Orgeneral Kurilla, ülkesinin Peşmerge’ye desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Yardım ve desteklerinden dolayı ABD ve Uluslararası Koalisyon’a teşekkür den Başbakan, CENTCOM Komutanı’nı başta Peşnerge Bakanlığı olmak üzere hükümetin reform projesiyle ilgili bilgilendirdi.

Görüşmede ayrıca Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki sorunların anayasaya göre çözümüne vurgu yapıldı.

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