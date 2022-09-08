Başkan Barzani’den Kraliçe 2. Elizabeth mesajı: Britanya halkının acılarını paylaşıyorum

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in yaşamını yitirmesi dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

“Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümünden dolayı çok üzgünüm” diyen Başkan Barzani, şunları kaydetti:

“Kraliyet ailesi, Britanya halkı ve hükümetine başsağlığı diliyorum. Bu büyük kayıpta acılarını paylaşıyorum.“

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti.

Kraliçe 2. Elizabeth 1952 yılında tahta geçti ve hüküm sürdüğü 70 yıl boyunca büyük sosyal değişimlere tanık oldu.

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle, en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles Birleşik Krallık'ın yeni kralı ve devlet başkanı oldu.