Erdoğan: DAİŞ'in üst düzey yöneticisi Türkiye'de yakalandı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı’nın DAİŞ terör örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attığını ve DAEŞ'in en önemli üst düzey yöneticileri arasında bulunan “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod adlı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin Türkiye’de yakalandığını ifade etti.

Söz konusu DAİŞ mensubunun örgüt lideri Ebubekir Bağdadi ve ondan sonraki lideri Abdullah Kardaş’ın öldürülmesinden sonra örgüt içerisinde en önemli üst düzey yöneticilerden biri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

“Uluslararası raporlarda ve BM Güvenlik Raporunda da bu teröristin DAİŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu bilgileri yer alıyordu. Sorgusunda da örgüt içerisinde sözde kadılık, sözde Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yaptığı yönünde kendi beyanları bulunuyor. Bu teröristin uzunca bir süredir Suriye ve İstanbul’daki bağlantıları takip ediliyordu ve yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yapacağı yönünde istihbari bilgiler edinilmişti. Ve bu terörist, Emniyet İstihbarat, MİT ve İstanbul Emniyetinin başarılı operasyonuyla yakalandı. İstanbul emniyet birimlerince teröristin sahte kimlik kullandığı ve kılık değiştirdiği belirlendi.”

Erdoğan, yakalanan DAİŞ'linin sorgulamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli makamlara sevk edildiği bilgisini verdi.

BM Güvenlik Konseyi raporunda da Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin “DAİŞ yöneticisi” olduğu belirtilmişti