Politika

ABD’den DSG’ye başsağlığı mesajı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Hol Kampı’nda DAİŞ’le çatışmada hayatını kaybeden Demokratik Suriye Güçleri (DSG) mensupları için taziye mesajı yayımladı.
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kürdistan ABD CENTCOM DSG başsağlığı mesajı

HABER MERKEZİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hol Kampı’nda DAİŞ’le çatışmada hayatını kaybeden DSG mensupları için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda "DSG ortaklarımız, Hol Kampı’ndan kaçmaya çalışan DAİŞ mensuplarının ateş açmasıyla 2 kayıp verdi. Başsağlığı dileklerimizi iletiyor ve bu kritik görevde ortaklarımızı destekleme kararlılığımızı sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

DSG ile DAİŞ mensupları arasında Hol Kampı’nda çıkan çatışmada 2 DSG’li yaşamını yitirmişti.

DSG tarafından yapılan açıklamada, Hol Kampı’nda 7 kişilik bir DAİŞ hücresinin kadın elbiseleri giyerek kaçmaya çalıştığı sırada, DSG ve Asayiş güçlerinin müdahale ettiği ve çatışma çıktığı belirtilmişti.

Çatışmada 1 DAİŞ’linin öldürüldüğü, 6’sının ise yakalandığı kaydedilirken, 2 DSG’linin de yaşamını yitirdiği ifade edilmişti.

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