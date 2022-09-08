ABD’den DSG’ye başsağlığı mesajı

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hol Kampı’nda DAİŞ’le çatışmada hayatını kaybeden DSG mensupları için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda "DSG ortaklarımız, Hol Kampı’ndan kaçmaya çalışan DAİŞ mensuplarının ateş açmasıyla 2 kayıp verdi. Başsağlığı dileklerimizi iletiyor ve bu kritik görevde ortaklarımızı destekleme kararlılığımızı sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

DSG ile DAİŞ mensupları arasında Hol Kampı’nda çıkan çatışmada 2 DSG’li yaşamını yitirmişti.

DSG tarafından yapılan açıklamada, Hol Kampı’nda 7 kişilik bir DAİŞ hücresinin kadın elbiseleri giyerek kaçmaya çalıştığı sırada, DSG ve Asayiş güçlerinin müdahale ettiği ve çatışma çıktığı belirtilmişti.

Çatışmada 1 DAİŞ’linin öldürüldüğü, 6’sının ise yakalandığı kaydedilirken, 2 DSG’linin de yaşamını yitirdiği ifade edilmişti.