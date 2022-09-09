Politika

Biden: 2. Elizabeth bir hükümdardan daha fazlasıydı, bir dönemi tanımladı

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine giderek, burada Kraliçe 2. Elizabeth için açılan taziye defterini imzaladı.
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ABD Joe Biden ABD Kraliçe 2 Elizabeth İngiltere

HABER MERKEZİ

Biden ve eşi Jill Biden, akşam saatlerinde Beyaz Saray'dan ayrılarak İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine gitti.

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth için burada açılan taziye defterini imzalayan Biden, daha sonra İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Karen Pierce'e dönerek, "Kraliçe, muhteşem bir hanımefendiydi. Onunla tanışmış olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Biden dün de yayımladığı mesajında, “Kraliçe bir hükümdardan çok daha fazlasıydı, bir dönemi tanımladı. Kral Charles liderliğindeki Britanya ile yakın dostluğumuzu sürdüreceğiz” ifadelerine yer vermişti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, dün 96 yaşında hayatını kaybetti.

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