Biden: 2. Elizabeth bir hükümdardan daha fazlasıydı, bir dönemi tanımladı

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Biden ve eşi Jill Biden, akşam saatlerinde Beyaz Saray'dan ayrılarak İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine gitti.

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth için burada açılan taziye defterini imzalayan Biden, daha sonra İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Karen Pierce'e dönerek, "Kraliçe, muhteşem bir hanımefendiydi. Onunla tanışmış olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Biden dün de yayımladığı mesajında, “Kraliçe bir hükümdardan çok daha fazlasıydı, bir dönemi tanımladı. Kral Charles liderliğindeki Britanya ile yakın dostluğumuzu sürdüreceğiz” ifadelerine yer vermişti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, dün 96 yaşında hayatını kaybetti.