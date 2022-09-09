Politika

Ukrayna ordusu, Kharkiv’de bir ilçeyi Rus güçlerinden geri aldı

Ukrayna ordusu, Kharkiv bölgesinin güneydoğusunda yer alan Balakliya ilçesinde kontrolü yeniden ele geçirdi.
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Ukrayna askerleri
Ukrayna askerleri
dünya Ukrayna ordusu Kharkiv bölgesi Rus güçleri

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde Balakliya ilçesindeki binanın çatısında Ukrayna bayrağının dalgalandığı ve 3 Ukrayna askeri görülüyor.

Görüntüdeki askerlerden birinin "Sayın Devlet Başkanı, Başkomutan, Balakliya kontrol altına alındı, talimat yerine getirildi" dediği duyuluyor.

Zelenskiy, görüntüyle birlikte paylaştığı mesajında, "Her şey yerli yerinde. Ukrayna bayrağı, özgür bir Ukrayna, gökyüzünün altında özgür bir Ukrayna şehrinde. Teşekkürler. Gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, Kharkiv bölgesinde 20'den fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığı duyurulmuştu.

Kharkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, Ukrayna güçlerinin Kharkiv bölgesinde Rus güçlerine karşı saldırıya geçtiğini açıklamıştı.

Zelenskiy ise dün yaptığı açıklamada, Kharkiv bölgesindeki bazı yerlerin Rus güçlerinden geri alındığını belirterek, "Bu hafta Harkiv bölgesinden güzel haberlerimiz var." ifadesini kullanmıştı.

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