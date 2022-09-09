Politika

4 ülke Rus turistlere sınırlarını kapatıyor

Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya’nın 19 Eylül tarihinden itibaren Rus vatandaşları için vize işlemlerini durduracağı açıklandı.
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Rus turistler
Rus turistler
dünya Polonya Baltık ülkeleri Rus turistler yasak

HABER MERKEZİ

Polonya ve Baltık devletleri, Rus turistlere sınırlarını kapatacağını açıkladı.

Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya başbakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, Rusya Federasyonu vatandaşlarının söz konusu ülkelere kabul edilmeyeceği kararlılıkla vurgulandı.

Bahsedilen düzenlemenin bazı Rus vatandaşlarını kapsamayacağı belirtilirken, 19 Eylül'de yürürlüğe girecek düzenlemenin, mevcut rejime karşı Rusya'nın bağımsızlığı için savaşan Rus vatandaşları, diplomatları, bağımsız gazetecileri ve onların ailelerini kapsamayacağı açıklandı.

Düzenleme uyarınca Rusya Federasyonu vatandaşlarının 4 ülkeye kabul edilmeyecekleri gibi diğer AB ülkelerine bu 4 ülke topraklarından transit olarak geçişlerine de izin verilmeyeceği vurgulandı.

"UKRAYNA VATANDAŞLARI İŞKENCE GÖRÜYOR VE ÖLDÜRÜLÜYOR"

Dört ülke tarafından ortak yayınlanan açıklamada, Ukrayna'daki Rusya saldırısı ve bunun sonuçlarına değinilerek, "Ukrayna vatandaşları işkence görüyor ve öldürülüyor" denildi.

AB'ye seyahat eden Rusya Federasyonu vatandaşlarının AB ülkeleri için de bir tehdit unsuru olduğu, Rusya Federasyonu vatandaşlarının 4'te 3'ünün Ukrayna'da yaşananlar konusunda Rusya yönetimini desteklediği bir süreçte Ukrayna'da yaşananlar ortadayken Rusya Federasyonu vatandaşlarının özgürce AB ülkelerinde seyahat edemeyeceklerinin altı çizildi.

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