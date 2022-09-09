Politika

Fazıl Mirani: Irak’ta hükümet var, devlet yok

KDP Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani, Irak halkının iradesini oluşturacağı diktatörlük düşüncesinden uzak bir devlete ihtiyacı olduğunu söyledi.
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KDP Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani
KDP Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani
kürdistan KDP Fazıl Mirani Irak siyasi kriz

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani, Irak’taki mevcut siyasi durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Irak’ta durumun karmaşıklığına dikkat çeken Fazıl Mirani, “Ne olacağını öngörmek zor. Irak’ta hükümet var ama devlet yok. Iraklıların iradesini yansıtacak şovenist ve dinsel ve örgütsel diktatörlük fikrinden uzak bir devlet kurulmalı, o zaman Irak ‘ta istikrar sağlanacak” dedi.

Federal Mahkeme’nin parlamentonun sorunlarını çözme yetkisine sahip olmadığını belirten Mirani, anayasaya göre parlamentonun kendi sorunlarını kendisinin çözmeye başlaması gerektiğini ifade etti.

Kordinasyon Çerçevesi’nin hükümeti kurma çalışmalarında da değinen Mirani, Sadr Hareketi ile uzlaşılmadan krizi aşmanın zor olduğunu belirterek, Sadr Bloku parlamenterlerinin parlamentodan çekilme yöntemini yasalara aykırı olarak niteledi.

“Bizim herhangi bir siyasi taraflar çelişkimiz yok” diyen Mirani, “Sadr’la bir ittifak kurduk ama bu diğerlerine karşı olduğumuz anlamına gelmez ancak durumdan Şii bir partiyi sorumlu tutmak istediler” ifadelerini kullandı.

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