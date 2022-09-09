Politika

Kuzey Kore’den nükleer saldırı adımı

Kuzey Kore kabul ettiği yeni yasayla nükleer silah kullanımının çerçevesini çizdi, önleyici nükleer saldırılar da yasa kapsamına alındı.
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Kim Yong-un
Kim Yong-un
dünya Kim Yong-un Kuzey Kore nükleer saldırı

HABER MERKEZİ

Kuzey Kore, kendisini koruma amaçlı önleyici nükleer saldırılar düzenlemesine olanak sağlayan yeni bir yasayı kabul etti. Bu adım, ülkenin belirli koşullarda nükleer saldırı düzenlemesine olanak tanıyor.

Kore Merkezi Haber Ajansına göre,Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, Kuzey Kore Parlamentosunun nükleer silahların kullanımını düzenleyen yasanın kabul edildiği dünkü oturumunda konuştu.

Ülkesinin nükleer silahlardan asla vazgeçmeyeceğini belirten Kim, Güney Kore ve ABD’yi ortaklaşa yürüttükleri “tehlikeli” askeri tatbikatlar nedeniyle eleştirdi.

Kim, “ABD’nin sadece Kuzey Kore’nin nükleer gücünü ortadan kaldırma değil aynı zamanda ülkenin meşru müdafaa haklarını zayıflatarak hükümeti çökertme eğilimi" içinde olduğunu ileri sürdü.

Kabul edilen yasa, Kuzey Kore’nin “nükleer veya nükleer olmayan bir tehdit” ile karşı karşıya gelmesi durumunda orduya düşmanın komuta merkezlerine “otomatik” olarak nükleer saldırıları başlatma yetkisi veriyor.

Bunun yanı sıra, yasa ile ülkenin ve halkın bir “felaket krizi” yaşaması halinde nükleer silahları kullanılabileceği belirtiliyor.

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