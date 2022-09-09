Lewandowski tarihe geçti

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Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının ilk haftası geride kalırken, karşılaşmalara golcüler damga vurdu.

H Grubu'nda PSG, evinde Juventus'u 2-1 mağlup etti, galibiyeti attığı 2 golle Kylian Mbappe getirdi. G Grubu'nda ise Manchester City deplasmanda Sevilla'yı 4-0'la geçerken 2 kez ağları sarsan Erling Haaland, Devler Ligi'ndeki 20. maçında 25. golüne ulaştı.

LEWANDOWSKI’DEN HAT-TRICK

Yaptığı transferlerle dikkat çeken Barcelona ise Inter ve Bayern Münih'in de bulunduğu C Grubu'na 5-1'lik Viktoria Plzen galibiyetiyle başladı.

İspanyol ekibinin yıldız transferi Robert Lewandowski 3 golle hat-trick yaparak Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

34 yaşındaki Polonyalı santrfor, Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Barcelona olmak üzere üç farklı kulüpte Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.