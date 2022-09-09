Finlandiya’dan Türkiye’nin 6 iade talebini yeniden inceleme isteğine ret

HABER MERKEZİ

AFP’nin haberine göre, Finlandiya Adalet Bakanlığı, Türkiye’nin Finlandiya’dan daha önce reddedilen 6 iade talebini yeniden değerlendirmesini istediğini, ancak bu konudaki kararın “nihai” olduğunu bildirdi.

Hükümet Danışmanı Sonja Varpasuo, “Davalar sonuçlandı ve karar kesin. Adalet Bakanlığı’nın iade yasası kapsamında alınan kararına itiraz mümkün değil. Kararı etkileyecek yeni bir rapor varsa, nihai bir kararı yeniden gözden geçirmek mümkün olur” dedi.

Helsinki’ye göre, Türkiye’nin talebinin bir parçası olarak böyle bir rapor sunulmadı.

Finlandiya ve İsveç, Rusya’nın Şubat ayında Ukrayna’ya saldırısı ardından NATO’ya katılma planlarını açıkladı.

Türkiye,” terör örgütlerine destek sağladıkları” gerekçesiyle iki İskandinav ülkesinin ittifaka katılmasına karşı olduğunu ifade eden tek NATO ülkesi oldu.

Üç ülke, Haziran ayında Madrid’de düzenlenen NATO zirvesi sırasında bir mutabakat anlaşması imzaladı.

Türkiye, terörle mücadele alanındaki koordinasyonları karşılığında Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımına onay verdi ve Finlandiya’dan 12, İsveç’ten 21 şüpheliyi iade talebinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç’in “73 teröristin iadesi için söz verdiğini” söyledi.

Türkiye’nin vetosunu kaldırmasının ardından, NATO’da İsveç ve Finlandiya’nın katılım protokolleri imzalandı. Ancak iki ülkenin tam üye olabilmesi için TBMM dahil 30 NATO ülkesinin meclisinin katılımı onaylaması gerekiyor.

Üç ülkenin liderleri, Ankara’nın şartlarını görüşmek üzere Ağustos ayında tekrar bir araya geldi. Sonbaharda yeni bir toplantı planlanıyor.