Politika

Scholz: Büyük Britanya kraliçesini, dünya ise yüzyılın figürünü kaybetti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Büyük Britanya'nın kraliçesini, dünyanın ise yüzyılın figürünü kaybettiğini söyledi.
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avrupa Olaf Scholz Kraliçe 2 Elizabeth mesaj

HABER MERKEZİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, "İngiliz Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü hepimizi etkiledi ve duygulandırdı. Yas ve büyük sempati tüm dünyada hissedilmektedir. Büyük Britanya kraliçesini, dünya ise yüzyılın figürünü kaybetti" dedi.

2. Elizabeth'in saltanatının 70 yıldan fazla sürdüğünü hatırlatan Scholz, "Kraliçe ortak Avrupa mirasımızın en iyi örneklerini temsil ediyordu; demokrasi ve hukukun üstünlüğü. Elizabeth hayatını tamamen ülkesinin ve halkının hizmetine adamıştır. Görev bilinci efsanevi olduğu kadar sarsılmazdı da" ifadelerini kullandı.

Scholz, ülkesinin 2. Dünya Savaşı sonrası Büyük Britanya ve Almanya'nın yeniden uzlaşabilmesini sağlayan Kraliçe'ye minnetle baktığını kaydetti.

Almanya Başbakanı Scholz, İngiltere Başbakanı Liz Truss'a başsağlığı dileklerini ilettiğini, Kraliçe 2. Elizabeth'in halefi 3. Charles'a ise yeni görevi için güç, beceri ve şans dilediğini vurguladı.

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