Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü: İngiltere’de futbol maçları ertelendi

HABER MERKEZİ

İngiliz Futbol Federasyonu (FA), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kraliçenin vefatının ardından İngiliz futbolu, 9-11 Eylül tarihlerinde tüm maçları erteleme noktasında birleşti" ifadelerine yer verdi.

İngiltere Premier Ligi ve İngiltere Futbol Ligi (EFL), bu hafta sonu oynanacak maçlarını ertelediklerini doğruladı.

Ayrıca, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da maçlar ileri bir tarihe ertelendi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, dün 96 yaşında vefat etmişti.