‘ABD ve Türkiye arasında Biden-Erdoğan zirvesi için hazırlık yapılıyor’

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Reuters, üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırarak verdiği haberinde, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler, Türkiye’nin ABD’den talep ettiği silahlar, Ukrayna ve Suriye ile Rojava konularının bu zirvede öncelikle ele alınmasını beklendiği duyurdu.

Reuters’a konuşan aynı Türk yetkiliye göre Erdoğan’ın ay sonunda Washington’a gitmesi bekleniyor.

Türk yetkili, Ankara’nın Biden yönetiminin F-16 tedarikinde olumlu adımlar atması konusunda iyimser olduğunu dile getirdi.

ROJAVA, SURİYE VE YUNANİSTAN DA GÜNDEMDE

ABD’nin Suriye konusunda da olumlu adımlar atmasını beklediğini kaydeden Türk yetkili, “Suriye'de artık yeni bir sayfa açılabilir ve ABD'nin bu bağlamda adım atması gerekiyor. Aynı şekilde YPG tehdidinin de iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bazı ABD'li yetkililer bunun farkında.” dedi.

Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemde yaşanan gerginliğin de bu zirvede ele alınması bekleniyor.

Bu arada Biden ve Erdoğan son olarak haziran ayında Madrid’de düzenlenen NATO zirvesinde ikili bir görüşme yapmıştı.

Bu zirve sonunda yaptığı açıklamada Biden, ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışını desteklediğini ve Kongre’nin bu konuda yeşil ışık yakacağına inandığını ifade etmişti.