KDP’den Irak’ta erken seçimlere şartlı destek

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), tüm partilerin sonuçları kabul etme sözü vermesi koşuluyla Irak'ta erken seçimleri desteklediklerini açıkladı.

KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, “KDP, Irak’ta erken seçimlerden yana ancak tüm siyasi tarafların seçim sonuçlarını kabul etmesi ve bu doğrultuda söz vermesi şartıyla” dedi.

Muhammed, “Partilerin seçim sonuçlarını kabul etmemesi durumunda erken seçime gidilmesinin bir etkisi olmayacak, Irak'taki durum da değiştirmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Irak’taki siyasi duruma değinen Muhammed, siyasi tarafların, hükümeti kurmanın temel adımı olan başbakanın atanması konusunda anlaşmazlığa düşmesi nedeniyle durumun, şiddet ve birbirlerine karşı silah kullanımı boyutuna varacak kadar gergin ve karmaşık hale geldiğini belirtti.

Sadr Hareketi milletvekillerinin istifa etmelerinin ardından tekrar Irak Parlamentosu’na dönmek istedikleriyle ilgili iddialara değinen KDP Sözcüsü, “Bu hukuki bir konu ve Federal Mahkemeye bir dilekçe sunuldu. Parlamentoya dönebilirler mi veya istifalarının onaylaması yasal mı? Dolayısıyla bu konuyu yorumlamak tüzel kişilerin görevidir” dedi.