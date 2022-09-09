Amedspor’a yönelik seyirci yasağı sürüyor

DİYARBAKIR (K24)

Amedspor tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın Urfa’da saat 19.00’da oynanacak olan Şanlıurfaspor-Amedspor 2. Lig Beyaz Grup 3. hafta müsabakasına Amedspor taraftarı alınmayacak.

Kararın Urfa İl Spor Güvenlik Kurulunca alındığı belirtildi.

Amedspor’dan yapılan açıklamada, “Kararın tebliğine ilişkin Şanlıurfaspor Başkanı ve yönetimi ile görüşülmüş, kendileri ‘kardeş iki kentimizin taraftarı arasında hiçbir problem ve sorun olmadığını ve birlikte centilmence maçı izlemek istediklerini’ Şanlıurfa ilindeki kamu kurumu amirlerine iletmelerine rağmen alınan yasak kararı kalkmamıştır” denildi.

Açıklamada, “Amedspor Kulübü olarak, yürütmeyi durdurma ve kararın iptali için süreç başlatılmıştır” ifadelerine yer verilerek şu hususlara dikkat çekildi:

“Buradan tüm spor kamuoyunun bilmesini isterizki; deplasmanlarda uygulanan taraftar yasakları sadece kulübümüze uygulanan bir yasak değil, ülke futbolunun en büyük ayıbıdır ve bu yasaklar çığ gibi büyüyen bir Amedspor sevgisi etrafında taraftarımızla kenetlenmemizi sağlamaktadır. Futbol taraftarla güzeldir.”

ISPARSTAPOR MAÇI İÇİN DE TARAFTAR YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor’un Ispartaspor’la oynayacağı ilk maça taraftar yasağı getirmişti.

Amedspor tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

“Isparta İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 25.08.2022 tarih ve 2022/18 sayılı kararı gereğince, 28.08.2022 tarihinde saat 20.00'de deplasmanda Ispartaspor ile oynayacağımız TFF 2. Lig Beyaz Grup 1'inci hafta müsabakasına misafir takım seyircisi alınmayacağı yazılı olarak kulübümüze tebliğ edilmiştir.”

Amedspor’un itirazına rağmen yasağın devam edeceği belirtilen açıklamada, “Ispartaspor ile seyirci yasağının kalkması adına yaptığımız görüşme neticesinde, Ispartaspor Kulübü, İl Güvenlik Kurulu ile görüşmüş ancak seyirci yasağının uygulanacağı kararı tekrar edilmiştir” denilmişti.