İstanbul’da 4 metrobüs çarpıştı: Çok sayıda kişi yaralandı

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İstanbul Avcılar'daki metrobüs durağında henüz belirlenemeyen nedenle iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen diğer iki metrobüs de kazaya karışan araçlara çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kazaya karışan metrobüslerde sıkışan yaralı yolcuları kurtardı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Avrupa Yakası'nda metrobüs seferlerinin çift yönlü durdurulması nedeniyle hatta uzun araç kuyruğu oluştu.

Bu arada duraktaki vatandaşlar, metrobüs yolundan yürüyerek diğer toplu taşıma araçlarına ulaşmaya çalıştı.

ÜST GEÇİTLERDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Kaza nedeniyle diğer metrobüs duraklarındaki üst geçitlerde de yoğunluk oluştu. Araçlara binmek isteyen vatandaşlar, seferler yapılamadığı için duraklara alınmadı. Bazı vatandaşlar, güvenlik görevlileri ile tartışarak yaşananlara tepki gösterdi.

Metrobüsleri kullanamayan vatandaşlar, metro, otobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşların yollarda kaldıkları görüldü. Birçok noktada insan kalabalıkları oluştu.

99 KİŞİ YARALANDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kazada 99 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yerlikaya, metrobüs hattının çift yönlü olarak ulaşıma açıldığını ifade etti. Yerlikaya, 50 yaralının hastanelere sevk edildiğini, 49 yaralının ise ayakta tedavi edildiğini duyurdu.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar'da 4 metrobüsün çarpıştığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.