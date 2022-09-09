İstanbul’da 4 metrobüs çarpıştı: 42 yaralı

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İstanbul'un Avcılar ilçesinde iki metrobüsün çarpıştığı kazada 42 yolcular yaralanırken, metrobüs yolu trafiğe kapatıldı.

Avcılar'daki Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında 4 metrobüs çarpıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kazaya karışan metrobüslerde sıkışan yaralı yolcuları kurtardı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Avrupa Yakası'nda metrobüs seferlerinin çift yönlü durdurulması nedeniyle hatta uzun araç kuyruğu oluştu.

Twitter hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kaza 42 kişinin yaralandığını aktardı.

Yerlikaya, açıklamasında "Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında maalesef 42 hemşehrimiz yaralandı. İl Sağlık Müdürlüğümüz ekiplerince yaralılarımız en yakın hastanelerimizde tedavi altına alındı. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. İstanbul’umuza geçmiş olsun" ifadelerine yer verildi. (Kaynak: Ajanslar)