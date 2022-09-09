Kral 3. Charles’tan halka ilk sesleniş
HABER MERKEZİ
İngiltere'nin yeni hükümdarı 3. Charles, Buckingham'da İngiltere halkına karşı Kral olarak ilk konuşmasını gerçekleştirdi.
Yeni Kralın konuşmasından satır başları şöyle:
- “Yaklaşık 1 hafta sürenin ardından sevgili annemi toprağa vermek için bir araya geleceğiz.
- Kraliçe çok büyük bir adanmışlık gösterdi. Ben de ömrüm yettiği sürece aynısını yapacağım.
- (Elizabeth'e) Ailemize ve tüm bu yıllar boyunca özenle hizmet ettiğiniz uluslara olan sevginiz ve bağlılığınız için teşekkür ederiz. Melekler dinlenmeniz için şarkı söylesin.
- Sevgili anneciğim, rahmetli babama katılmak için son büyük yolculuğunuza başlarken, sadece şunu söylemek istiyorum: Teşekkür ederim.
- Eşim Camilla, Kraliçe olarak görevlerini sürdürecek.
- Prens William yeni Galler prensi olacak.”
Yenilenecek…