Politika

Kral 3. Charles’tan halka ilk sesleniş

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından İngiltere'de tahta çıkan Kral 3. Charles, halka 'ömür boyu hizmet' sözü verdi.
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dünya Kral 3 Charles İngiltere Kraliçe 2 Elizabeth

HABER MERKEZİ

İngiltere'nin yeni hükümdarı 3. Charles, Buckingham'da İngiltere halkına karşı Kral olarak ilk konuşmasını gerçekleştirdi.

Yeni Kralın konuşmasından satır başları şöyle:

- “Yaklaşık 1 hafta sürenin ardından sevgili annemi toprağa vermek için bir araya geleceğiz.

- Kraliçe çok büyük bir adanmışlık gösterdi. Ben de ömrüm yettiği sürece aynısını yapacağım.

- (Elizabeth'e) Ailemize ve tüm bu yıllar boyunca özenle hizmet ettiğiniz uluslara olan sevginiz ve bağlılığınız için teşekkür ederiz. Melekler dinlenmeniz için şarkı söylesin.

- Sevgili anneciğim, rahmetli babama katılmak için son büyük yolculuğunuza başlarken, sadece şunu söylemek istiyorum: Teşekkür ederim.

- Eşim Camilla, Kraliçe olarak görevlerini sürdürecek.

- Prens William yeni Galler prensi olacak.”

Yenilenecek…  

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