Kral 3. Charles: Hayatım boyunca size hizmet edeceğim

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Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından Britanya'da tahta çıkan Kral 3. Charles, halka ilk seslenişini yaptı.

Kral III. Charles, Buckingham Sarayı'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bugün, sizlerle derin bir üzüntüyle konuşuyorum. Kraliçe Majesteleri sevgili annem hayatı boyunca bana ve tüm aileme ilham oldu. Sevgisi, şefkati, rehberliği, anlayışı ve örnek oluşu nedeniyle; bir aile, annesine ne kadar borçlu olabilirse o kadar borçluyuz.”

"İYİ YAŞANMIŞ BİR HAYAT"

“Kraliçe Elizabeth'in hayatı iyi yaşanmış bir hayattı” diyen Kral Charles, sözlerine şöyle devam etti:

“Ölümünden dolayı en derinden yas tutuluyor. Bu 'ömür boyu hizmet' vaadini bugün hepinize yineliyorum. Bütün ailemin hissettiği kişisel kederin yanı sıra, Britanya'da, Kraliçe'nin Devlet Başkanı olduğu tüm ülkelerde, Commonwealth'te ve tüm dünyada birçoğunuzla derin bir minnettarlık duygusu paylaşıyoruz. Annem, Kraliçe olarak pek çok ulusun halkına hizmet ettiği 70 yılı aşkın süredir, hayatını halklarının hizmetine adamaya söz verdi. Bu bir vaatten daha fazlasıydı; Kraliçe'nin tüm hayatını tanımlayan derin bir kişisel bağlılıktı. Britanya'ya bağlılığından; değişim ve ilerleme zamanlarında, sevinç ve kutlama zamanlarında, üzüntü ve kayıp zamanlarında asla vazgeçmedi.”

"İNSANLARDA HER ZAMAN EN İYİYİ GÖRME KONUSUNDA BİR YETENEĞE SAHİPTİ"

Öte yandan Charles, “Hizmet hayatında; bizi Britanya olarak büyük yapan, ilerlemenin korkusuzca kucaklanmasıyla birlikte geleneğe olan sonsuz sevgisini gördük” diyerek, “İlham verdiği sevgi, hayranlık ve saygı; saltanatının damgasını vurdu. Ve ailemin her üyesinin tanıklık edebileceği gibi, bu nitelikleri sıcaklık, mizah ve insanlarda her zaman en iyiyi görme konusundaki hatasız bir yetenekle birleştirdi” ifadelerini kullandı.

Kral 3. Charles, “Annemin anısını saygıyla anıyorum ve hizmet hayatını onurlandırıyorum. Onun ölümünün birçoğunuza büyük üzüntü getirdiğini biliyorum. Ve bu kayıp hissini hepinizle ölçülemeyecek kadar paylaşıyorum” şeklinde konuştu.

“DEĞERLERİMİZ DEĞİŞMEDİ VE BU DEĞERLER SABİT KALMALIDIR”

Dün hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth’in 1952’de tahta çıkışını hatırlatan Kral Charles, “Kraliçe tahta çıktığında dünya hala 2. Dünya Savaşı’nın yarattığı yokluk ve onun kötü sonuçlarıyla mücadele ediyor; eski zamanların teamülleriyle yaşıyorlardı” dedi.

“70 yıl içinde toplumumuz, birçok kültürün ve farklı inancın toplumu haline geldi” diyen Kral, “Devlet bu sayede değişti; ancak yeteneklerimiz, geleneklerimiz ve başarılarımız daha da güzelleşti” diye konuştu.

Kral Charles, “Değerlerimiz değişmedi ve bu değerler sabit kalmalıdır” dedi. Kralın İngiliz Kilisesi’ne karşı da sorumlulukları olduğunu hatırlatan Charles, hükümdarı olduğu Britanya’nın tarihine, özgürlüklerine, geleneklerine ve parlamenter hükümet sistemine saygı duyduğunu ifade etti.

"KRALİÇE'NİN YAPTIĞI GİBİ, BEN DE HAYATIM BOYUNCA SİZE HİZMET EDECEĞİM"

Kral Charles, kendi hükümdarlığıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

“Kraliçe'nin böyle sarsılmaz bir bağlılıkla yaptığı gibi, ben de Tanrı'nın bana bahşettiği kalan süre boyunca ulusumuzun kalbindeki anayasal ilkeleri korumayı ciddiyetle taahhüt ediyorum. Britanya'nın neresinde ya da dünyanın dört bir yanındaki krallıklar ve topraklarda yaşıyor olursanız olun, geçmişiniz ve inançlarınız ne olursa olsun, size hayatım boyunca olduğu gibi sadakat, saygı ve sevgi ile hizmet etmeye çalışacağım."

"KRALİÇE EŞİM CAMİLLA'NIN SEVGİ DOLU YARDIMINA GÜVENİYORUM"

“Yeni sorumluluklarımı üstlendikçe hayatım elbette değişecek” diyen Kral, şunları kaydetti:

“Artık zamanımı ve enerjimi çok önemsediğim hayır kurumlarına ve meselelere vermem mümkün olmayacak. Ama bu önemli işin başkalarının güvenilir ellerinde devam edeceğini biliyorum. Bu aynı zamanda ailem için de bir değişim zamanı. Sevgili eşim Camilla'nın sevgi dolu yardımına güveniyorum; 17 yıllık evliliğimizin başından beri yaptığı sadık kamu hizmetinin takdiri olarak Konsort Kraliçe oluyor Bu göreve, bağlı kalacağına ve gerekliliklerini yerine getireceğine inanıyorum.”

KRAL CHARLES'IN OĞLU WILLIAM 'GALLER PRENSİ' OLACAK

Kral Charles, oğlu William'ın kendi eski titrini de devralarak 'Galler Prensi' olacağını belirtti. III. Charles, "Catherine'le birlikte yeni Galler Prens ve Prensesleri olarak ulusal konuşmalarımıza liderlik etmeye devam edecekler" diye konuştu.