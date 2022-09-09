Politika

Türkiye’de yakalanan DAİŞ’in üst düzey yöneticisi tutuklandı

Türkiye'de yakalanan DAİŞ’in üst düzey yöneticilerinden “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod adlı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai tutuklandı.
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türkiye Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai İstanbul DAİŞ Tutuklama

HABER MERKEZİ

İstanbul Terörle Mücadele ve istihbarat şube müdürlüklerindeki işlemleri tamamlanan ve bu sabah İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, soruşturma savcılığına çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılığı tarafından ifadesi alınan şüpheli, "Anayasa'yı ihlal" suçundan tutuklanma talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüpheli avukatı eşliğinde İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde yapılan sorgusunun ardından "Anayasa'yı ihlal" suçundan tutuklanarak Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Hakimlik kararında, şüphelinin örgütün 2014 yılında Musul'u ele geçirmesiyle ilgili idari görev üstlendiği, örgüt yönetiminin şüphelinin "Şeri hukuk" bilgisinden ve fetvalarından faydalandığı belirtildi.

Önce sözde eğitim bakanı sonra da "kadıların kadısı" görevi üstlenen şüphelinin pek çok ihtilaf üzerine kararlar verdiği kaydedilen kararda, şüphelinin örgütün elebaşı tarafından üst düzey görevlere hazırlandığı aktarıldı.

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