Politika

Beyaz Saray: Kuzey Kore ile önkoşulsuz görüşmeye hazırız

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin Kuzey Kore ile ön koşulsuz görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
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ABD Karine Jean-Pierre Beyaz Saray Kuzey Kore

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin Kuzey Kore ile diplomatik ilişkileri tekrar kurmanın yolunu aradığını ve ön koşulsuz görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Jean-Pierre, Başkan Joe Biden'ın uçağındaki gazetecilere Ohio seyahati esnasında açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kore'nin nükleer silah kullanımına ilişkin geçirdiği yasanın anımsatılması üzerine Jean-Pierre, "Diplomasinin peşinden gitmeyi sürdürüyoruz ve herhangi bir ön koşul olmadan görüşmeye hazırız" ifadesini kullandı.

Jean-Pierre, Kuzey Kore'nin kendilerine herhangi bir geri dönüş yapmadığına dikkati çekerek, "ABD, müttefik ve ortaklarıyla Kuzey Kore'nin tehditleri konusunda yakın koordinasyon içinde olmayı sürdürecektir. Bu konuda bir değişiklik yok" dedi.

Kuzey Kore Parlamentosu'nun kabul ettiği yasa, Kuzey Kore'nin "nükleer veya nükleer olmayan bir tehdit" ile karşı karşıya gelmesi durumunda orduya düşmanın komuta merkezlerine "otomatik" olarak nükleer saldırıları başlatma yetkisi veriyor.

Bunun yanı sıra yasa ile ülkenin ve halkın bir "felaket krizi" yaşaması halinde nükleer silahları kullanılabileceği belirtiliyor.

 

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