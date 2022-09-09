Zelenskiy: Kharkiv bölgesinde 30'dan fazla yerleşim geri alındı

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin doğusunda yer alan Kharkiv bölgesinde 30'dan fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna ordusunun, istihbaratının ve güvenlik servisinin çeşitli operasyonel yönlerde aktif eylemlere başarıyla devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Silahlı Kuvvetler, Kharkiv bölgesindeki 30'dan fazla yerleşimi kurtardı ve kontrol altına aldı" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Kharkiv bölgesindeki köylerin bir kısmında, bölgeyi kontrol etmek ve güvence altına almak için önlemlerin devam ettiğini, yavaş yavaş yeni yerleşim yerlerinin kontrolünü sağladıklarını dile getirdi.

Kharkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, Ukrayna güçlerinin, Kharkiv bölgesinde Rus güçlerine karşı saldırıya geçtiğini bildirmişti.

Ukrayna ordusundan dün yapılan açıklamada da Kharkiv bölgesinde 20'den fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığı duyurulmuştu.