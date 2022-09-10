Urfa’da su birikintisine düşen iki çocuk hayatını kaybetti
HABER MERKEZİ
Hürriyet Mahallesinde su birikintisinin çevresinde oynayan Suriye uyruklu olduğu belirtilen V.İ (11) ve I.Y (8) suya düştü.
Çocukların gözden kaybolması üzerine çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuklar, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuklar, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Çocukların cesedi, otopsi için Urfa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. (Kaynak: AA)