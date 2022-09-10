Yaşam

Urfa’da su birikintisine düşen iki çocuk hayatını kaybetti

Urfa’nın Akçakale ilçesinde su birikintisine düşen iki çocuk hayatını kaybetti.
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kürdistan Urfa akçakale boğulma

HABER MERKEZİ

Hürriyet Mahallesinde su birikintisinin çevresinde oynayan Suriye uyruklu olduğu belirtilen V.İ (11) ve I.Y (8) suya düştü.

Çocukların gözden kaybolması üzerine çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuklar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuklar, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Çocukların cesedi, otopsi için Urfa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. (Kaynak: AA)

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