Politika

Kılıçdaroğlu: Gürsel Tekin yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış

Gürsel Tekin’in HDP’yle ilgili açıklamasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış, kendi düşüncesini söylemiş. Burada kararı verecek olan 6’lı masadır" dedi.
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türkiye Kemal Kılıçdaroğlu CHP HDP Gürsel Tekin 6lı masa Bakanlık

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine ilişkin açıklamada bulundu. 

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre PM toplantısının basına kapalı bölümünde, Gürsel Tekin’in açıklamaları ve son dönemde “6’lı masa kendi içinde kavga ediyor” tartışmaları gündeme geldi.

Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu’nun Tekin’in açıklamalarına ilişkin, “Kendisi ne 6 liderden biri ne parti sözcüsü ne de grup başkanvekili. Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış, kendi düşüncesini söylemiş. Burada kararı verecek olan 6’lı masadır” dediği belirtildi.

Kılıçdaroğlu, 6’lı masaya ilişkin tartışmalar hakkında “Bunların hepsi iktidar sıkıştığı için gündem değiştirme kaynaklı yapılan haberler. Bu çabalara su taşımamak gerek. Cumhur’un bize dayattığı gündemi değil, gerçek gündemi konuşmaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

Tekin, katıldığı bir canlı yayında "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna, "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" diye yanıt vermişti. Tekin'in bu açıklaması Türkiye’de siyaset gündemine oturmuştu.

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